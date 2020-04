Journal de bord d'un réanimateur: "nous attendons le 11 mai comme tout le monde"

Praticien dans un hôpital de la région parisienne, en première ligne pour traiter la déferlante de malades du coronavirus, cet anesthésiste-réanimateur livre tous les jours pour l'AFP le résumé de sa journée, vu de l'intérieur (photo d'illustration) ( AFP / Martin BUREAU )

Praticien dans un hôpital de la région parisienne, en première ligne pour traiter la vague de patients atteints par le coronavirus, un anesthésiste-réanimateur livre tous les jours pour l'AFP, sous couvert d'anonymat, le résumé de sa journée en pleine crise sanitaire.

- Vendredi 24 avril -

La journée a été un peu mouvementée. Nous avions une réunion d'équipe ce matin où notre chef de service a exposé l'état des lieux et la stratégie pour les jours à venir. Nous sommes inquiets. Inquiets car nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Nous aimerions avoir un objectif, des jours de repos en vue, prévoir le démontage des unités Covid pour telle ou telle date. Tout cela est impossible. On nous parlait ce matin d'envisager de ne pas pouvoir prendre de congés cet été.

C'est très difficile. La journée sous pression à l'hôpital. Le soir et le week-end confinés à la maison. Je crois finalement que, seconde vague ou pas, nous attendons le 11 mai comme tout le monde avec énormément d'impatience.

Nous avons l'impression d'étouffer. Probablement comme tout le monde. Ça sera cela notre vraie soupape de décompression. Un peu d'air! Pour pouvoir tenir encore des semaines voire des mois à l'hôpital. Comme tout le monde, nous enfreignons probablement quelques règles. Il n'y a pas de raison. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous avons aussi besoin de pouvoir penser un peu à autre chose, d'imaginer que la vie est "comme avant". Est-ce que nous devons l'exemple ? Probablement. Pas toujours facile de le faire 24h/24.

Je ne saurais pas dire combien de patients sont sortis vivant de notre service. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons que très peu de nouvelles ensuite. Nous n'avons pas du tout la prétention de dire que nous en avons sauvé certains. Nous les avons, tout au mieux, aidés à passer un cap. Nous ne sommes pas des sauveurs.

D'autant qu'après le passage en réanimation, les patients en ont pour plusieurs semaines ou mois de rééducation et réadaptation pour reprendre une vie autonome. Cette partie-là du travail de médecin est au moins aussi importante. C'est un boulot énorme. Et malheureusement, certains patients finiront par garder des séquelles. Physiques parfois. Psychologiques souvent je pense.

Sur une note plus légère, il y a eu les déclarations de Donald Trump, qui semblait conseiller aux Américains de boire du désinfectant pour soigner le Covid-19. En écrivant ces quelques lignes, j'ai le sourire aux lèvres. Il aura eu le mérite de nous faire rire à l'hôpital et d'alimenter quelques blagues ces dernières 24 heures. Déjà un petit défi en soi...

