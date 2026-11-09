Jouets: Smoby annonce un plan social

( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le fabricant de jouets Smoby, spécialiste du "made in France", va mettre en place un plan social prévoyant la suppression nette de 13 postes sur 300 et la fermeture de ses sites de Lavans-lès-Saint-Claude (Jura) et Massy (Essonne).

Dans un communiqué daté du 6 novembre et transmis lundi à l'AFP, l'entreprise jurassienne, propriété du groupe allemand Simba Dickie, reconnaît que son chiffre d'affaires a "nettement reculé" ces dernières années.

Elle attribue ses difficultés à la "baisse de la natalité, (au) développement de la seconde main, (à l')intensification de la concurrence avec une hausse des coûts de production et de distribution".

Le plan social vise, selon Smoby, à "adapter les coûts et l'organisation, améliorer l'efficacité opérationnelle et commerciale et concentrer les moyens sur les activités qui permettront à Smoby de renouer avec la croissance".

Il prévoit des créations et des suppressions de postes, dont le nombre n'est pas explicité mais le groupe précise que les effectifs passeraient de 300 postes à 287, soit une suppression nette de 13 emplois.

Le groupe pose comme "priorité" de continuer à fabriquer en France et dans le Jura, d'où proviennent actuellement les trois quarts de sa production.

Le siège social de l'entreprise, actuellement situé à Lavans-lès-Saint-Claude, sera déménagé à Arinthod, à une trentaine de kilomètres.

"Selon leurs fonctions, il serait proposé aux salariés des sites de Lavans-lès-Saint-Claude et de Massy de rejoindre les sites de Moirans, Arinthod et Saint-Maurice-de-Beynost" (Ain), affirme la direction, qui doit encore négocier les modalités du plan social avec les syndicats.