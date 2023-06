Jouer tous les matchs en entier, c’est possible et ça s’est passé à Lorient

Inépuisable.

Alors qu’on nous rabâche que les compétitions sont trop peu espacées, que les joueurs ne peuvent pas tenir physiquement et que la chaleur ne facilite pas les choses, un seul homme a décidé d’envoyer en l’air tous ces principes. Et ce bonhomme c’est Montassar Talbi, le défenseur central de Lorient. Le Tunisien a disputé toutes les rencontres dans leur intégralité cette saison, et en plus, sans prendre aucun carton, ni jaune, ni rouge. Au total, il a couru sur le rectangle vert pendant 3 420 minutes en Ligue 1. Et ce, sans compter les trois matchs entiers qu’il a effectué sous les couleurs des Aigles de Carthage pendant la Coupe du monde au Qatar. Une allure de boss final d’un jeu vidéo, increvable et toujours là pour dégoûter ses adversaires.…

AC pour SOFOOT.com