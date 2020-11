Jota bonito

Auteur d'un triplé lors de la victoire de Liverpool sur la pelouse de l'Atalanta (0-5), et de ses six buts lors des quatre derniers matchs des Reds, Diogo Jota a confirmé à Bergame qu'il était le facteur X du moment sur les bords de la Mersey. L'international portugais, actuel deuxième meilleur buteur de son équipe, a surtout rebattu un peu plus les cartes au sein de la ligne d'attaque des champions d'Angleterre, et envoyé un message clair à Roberto Firmino : il n'est pas venu pour jouer les doublures.

Maître Jota

C'est une constante des compos d'équipe de Liverpool, ces dernières semaines : celles-ci débutent désormais systématiquement par l'énumération des absents de marque. Ce soir encore, Van Dijk, Fabinho, Alcântara et Oxlade-Chamberlain manquaient à l'appel à Bergame, mais les yeux étaient exceptionnellement plutôt tournés du côté des présents, avec la titularisation à la pointe de l'attaque desde Diogo Jota. Un choix logique de la part de Jürgen Klopp, si l'on se réfère aux états de service actuels du Portugais, buteur lors de ses trois dernières apparitions face à Sheffield, Midtjylland et West Ham. Mais un choix fort tout de même, quand on sait que cette promotion s'est faite aux dépens de Bobby Firmino, certes en perte d'influence, mais véritable homme de base de Kloppo et point d'ancrage de la ligne d'attaque desSoudain, Diogo Jota est ainsi devenu un peu plus qu'un type qu'on titularise dans les rencontres de coiffeurs, qu'on fait entrer dans la dernière demi-heure pour faire souffler les indéboulonnables ou, comme depuis peu, tenter de faire la décision. En face, ce n'était d'ailleurs plus le champion du Danemark ou des seconds couteaux de Premier League, mais ce qui s'apparentait au premier gros test européen des, l'Atalanta Bergame, quart-de-finaliste de la dernière édition. Le statut a changé, pas le rendement, au contraire : en un peu plus d'une heure sur la pelouse de l'Atleti Azzurri d'Italia, le numéro 20 a passé au supplice la défense de la, conforté Klopp dans son choix et confirmé que l'actuel facteur X des