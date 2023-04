information fournie par So Foot • 13/04/2023 à 14:25

Josuha Guilavogui quittera le VfL Wolfsbourg en fin de saison

La fin d’un chapitre.

Josuha Guilavogui quittera le VfL Wolfsbourg et la Basse-Saxe en fin de saison, après être arrivé en septembre 2014, en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de 32 ans avait rejoint les Vert et Blanc en prêt de deux ans et été définitivement acheté en mai 2016 par les Allemands. C’est sur les réseaux sociaux que les Loups ont annoncé la fin de l’histoire entre les deux parties : « La fin d’une ère est proche : Josuha Guilavogui quitte les Loups après la saison. Des discussions sur un travail de suivi après la fin de sa carrière active sont en cours. »…

