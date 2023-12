Josuha Guilavogui : « Personne ne reprochera à Morgan que je marque plus que lui »

Morgan vu par Josuha.

Il faut déjà une bonne étoile pour devenir pro, alors quand ce sont deux personnes issues d'une même fratrie qui y arrivent, comment on se l'explique ? C'est toute la question qu'essaye d'éclaircir Josuha Guilavogui, frère aîné de Morgan Guilavogui, qui découvre dix ans après son frère les joies de la Ligue des champions. Interview d'un frère très fier.

Tu as pris l’habitude de débriefer chacun des matchs de ton frère Morgan directement avec lui. Que lui dis-tu depuis qu’il est arrivé à Lens cet été ?

Ce qui est bizarre, c’est qu’aujourd’hui, beaucoup plus de personnes me parlent des matchs de mon frère. Même des coéquipiers à Mayence comme Ludovic Ajorque ou Anthony Caci… Forcément, ça me fait plaisir pour lui, parce que Morgan a eu une histoire un peu différente de la mienne. J’ai suivi le parcours « classique », alors que lui n’a pas été conservé par le centre de formation, a dû repasser par le football amateur. Pourtant, il joue aujourd’hui en Ligue des champions. C’est merveilleux ce qu’il lui arrive. J’espère qu’il pourra devenir un exemple pour d’autres : pour y arriver, il n’y a pas qu’un chemin prédéfini, tant qu’on continue à y croire et qu’on bosse, on peut réussir.…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com