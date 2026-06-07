Josuha Guilavogui de retour sur les terrains ?

Tous les chemins mènent à un banc. Sans club depuis la fin de son aventure avec Leeds à l’issue de la saison 2024-2025, Josuha Guilavogui a pris sa retraite en mai dernier. Celui qui compte sept sélections avec l’équipe de France souhaite désormais se tourner vers une carrière d’entraîneur comme il l’a confié à L’Equipe .

L’art de la possession

Interrogé sur sa possible reprise du poste de Directeur sportif à Wolfsburg, l’aîné de la fratrie Guilavogui s’est dit plutôt motivé par une casquette de coach : « C’est quelque chose qui me motive. Beaucoup de mes anciens entraîneurs – comme Niko Kovac, David Guion, Mark van Bommel ou Aaron Briggs – me poussent vers cette voie-là. J’ai envie de transmettre. En commençant pourquoi pas par la réserve, un peu comme Dante. Avec l’objectif d’entraîner au plus haut niveau. Les chemins sont tellement variés, il faudra ouvrir des portes. Je vais déjà commencer par passer mes diplômes » , a-t-il détaillé.…

LB pour SOFOOT.com