Josuha Guilavogui annonce quitter Wolfsburg et le continent européen

Josuha Guilavogue vers d’autres cieux.

Après presque neuf ans passés à Wolfsburg, Josuha Guilavogui a annoncé qu’il allait faire ses valises. Une décision personnelle, qui s’oppose au souhait de sa direction et de son coach voulant le voir rester, comme il l’a déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe : « C’est le moment de partir, même si j’ai un temps de jeu conséquent, mais qui ne l’est pas assez à mon goût. Je vais avoir 33 ans, je veux un projet où je vais passer encore plus de temps sur le terrain et m’éclater », a expliqué l’international français (7 sélections) qui, s’il pense que son « aventure européenne est sûrement terminée », n’écarte pas la destination saoudienne : « L’Arabie Saoudite ? C’est possible, quand on voit l’intérêt qu’ils ont pour les superstars avec Cristiano Ronaldo, Messi, Busquets, Modrić… C’est un championnat qui va prendre de l’ampleur. »…

MLM pour SOFOOT.com