Josko Gvardiol, le vrai patron de la Croatie

La Croatie s'avance en huitièmes de finale de la Coupe du monde avec déjà deux clean-sheets en poche, et elle peut largement remercier Joško Gvardiol. À 20 ans seulement, et avec 15 petites sélections au compteur, le gaucher s'est imposé comme un maillon indispensable (et durable) de l'arrière-garde des Vatreni. On souhaite bien du courage aux attaquants japonais...

Au bal masqué

Au moment où la Croatie touchait du doigt le graal, Joško Gvardiol était encore adolescent. Quelques années ont passé, et le jeune défenseur est à peine devenu majeur qu'il se comporte déjà comme un grand. Appelé par Zlatko Dalić pour l'Euro alors qu'il n'avait encore jamais joué avec les A, il a disputé tout le tournoi comme latéral gauche. Désormais en défense centrale, il a poussé l'illustre Domagoj Vida sur le banc. Le golgoth de Našice peut s'attendre à y rester tout au long de la Coupe du monde, et au-delà, tant le diamant de Leipzig fait vivre un enfer aux attaquants qui tombent sous sa dent.Exceptionnel lors du match couperet contre la Belgique (0-0) , il a rendu les Diables tout rouges, à l'image de son intervention salvatrice, du bout du pied, devant Romelu Lukaku dans le temps additionnel. Impeccable dans les duels, remarquable dans sa lecture du jeu et son placement, il s'est même permis plusieurs montées balle au pied, offrant en prime une balle de but à Mateo Kovačić au début du deuxième acte.

— ??™ (@ConteSZN_) December 1, 2022Preuve de son rôle clef dans le schéma des, Gvardiol touche 88 ballons par match en moyenne depuis le début de ce Mondial. Il est aussi le Croate qui casse le plus de lignes par ses passes. Malgré un masque qui ne doit pas l'aider. Transféré à l'hôpital le 10 novembre après un choc avec son coéquipier Willi Orban, le roc en est ressorti avec un nez cassé et un œil gonflé., lâchait alors son coach Marco Rose. Mais le bonhomme se donne corps et âme. Ce qui ne surprend plus personne depuis qu'on l'a vu renvoyer de la tête un gobelet de bière jeté depuis les tribunes, un soir de match à Bruges.

