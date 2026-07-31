Josip Iličić rate une panenka et élimine son équipe en Ligue Conférence

En manque de foot depuis la fin du Mondial ? Regardez les tours préliminaires de Ligue Conférence et régalez-vous ! Cet article n’est pas sponsorisé par l’UEFA puisque la C4 s’est faite une belle pub toute seule ce jeudi soir. Au menu notamment, une double confrontation folle, ponctuée par une remontada, à l’extérieur d’une équipe féroïenne (des Îles Féroé, c’est pour faire réviser les gentilés), défaite 0-2 par les Slovènes de Koper à l’aller, équipe de l’ancien de l’Atalanta Josip Iličić.

But à 9 secondes du terme et séance de tirs au but dingue

Le NSÍ Runavík , à la valeur marchande cumulée à 2,8 millions d’euros, soit trois fois moins que les ogres vice-champions du pays de Pogačar, a d’abord mené 2-0, avant d’encaisser un pion en prolongation, mais de s’offrir une séance de tirs au but à la 120 e +2 . Déjà fou, le match qui se dispute sur un terrain digne des meilleurs champs de patates de Coupe de France bascule dans « la magie de la Coupe » version Ligue Conférence.…

NB pour SOFOOT.com