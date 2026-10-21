Joshua Kimmich et Vincent Kompany absents contre Arsenal ?

Double peine. Ce mercredi soir, le Bayern Munich reçoit Arsenal (coup d’envoi à 21 heures), mais ce choc de la troisième journée de la Ligue des champions sera marqué par de nombreuses absences. A commencer par celle de Joshua Kimmich . Le club bavarois a confirmé en fin de matinée que le milieu de terrain, déjà absent de la séance d’entraînement de ce mardi, manquera la rencontre en raison d’un décès survenu dans sa famille . Le magazine Kicker précise que la direction demande de « respecter sa vie privée et de ne pas demander d’informations complémentaires ».

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JD pour SOFOOT.com