Josh Maja, auteur d'un triplé, lance sa carrière

Auteur d'une performance XXL contre Nîmes cette semaine, ponctuée d'un triplé et d'une passe décisive, Josh Maja a connu une soirée qui pourrait s'avérer décisive. Le genre de moment capable de définitivement lancer une carrière, alors que l'attaquant de vingt ans attendait encore le déclic pour réellement commencer son aventure avec les Girondins de Bordeaux.

#Ligue1#FCGBNO#Bordeaux 6-0 #Nimes Forcément avec 4 gestes décisifs, il est l'homme du match. Lui c'est Josh Maja.@joshmaja

C'est bien connu, chacun peut faire dire ce qu'il veut aux statistiques selon la manière dont elles sont utilisées. Sachant cela, les plus vicieux pourraient être tentés de convaincre les plus naïfs que Josh Maja a raté sa soirée du mardi 3 décembre 2019. Ils avanceraient que, face à Nîmes, le Bordelais n'a dribblé qu'une fois et n'a gagné aucun combat aérien. Surtout, ils insisteraient sur le fait que l'attaquant a perdu deux tiers de ses duels tout court (deux sur six) et qu'il a raté 29% de ses passes. Avec un brin de mauvaise foi, puisque ce chiffre varie selon les sources, dont certaines assurent que le Nigérian n'a absolument abîmé aucun de ses 22 ballons touchés.