Joseph-Antoine Bell : "Pape Diouf était à la hauteur"

Il a été le premier à voir ses intérêts être gérés par Pape Diouf en 1989. Ou plutôt, à l'origine de la reconversion dans le métier d'agent de l'ancien président de l'OM, qui n'était alors que journaliste sportif à Marseille. C'est en tout ce qu'avance Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de l'OM et des Lions Indomptables, très ému, au moment de se remémorer la disparition d'un ami qui est entré dans sa vie lors de la CAN 1984 remportée par le Cameroun.

"C'était l'honnêteté, le courage de dire non à un ami. Il avait compris que la vérité finissait toujours par triompher."

Je vais bien parce que je suis debout. Mais je n'ai pas passé une bonne nuit. Je me suis réveillé très tôt. On n'imagine jamais ce genre de choses.Aujourd'hui, il y en a qui pourraient être ses fils ou ses amis. Moi, je serais plutôt le père. J'ai une autre vision de lui. C'était l'amitié, la vraie, quand on attend rien de l'autre, avec Pape. À l'époque, j'étais donc footballeur professionnel, capitaine de l'OM et j'étais ami avec un homme qui vivait dans un HLM et qui travaillait pour le journal le moins côté de Marseille. On était tous les jours ensemble. Dans ces moments-là, vous voyez les gens comme ils sont. S'il avait été intéressé, ça se serait vu. À ce moment-là, vous partagez des valeurs qui vous lient. C'est grâce à ces valeurs-là que je lui ai proposé de devenir agent de joueur, et que par la suite, les autres joueurs l'ont apprécié. C'était l'honnêteté, le courage de dire non à un ami. Il avait compris que la vérité finissait toujours par triompher.Les premiers joueurs, les Boli, les Desailly, c'est moi qui les appelais. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et les plus anciens me comprendront : qui aurait fait confiance à un Noir, un Africain, pour gérer ton argent ? Même pas les footballeurs africains. C'était de cela dont on discutait au début : qui va vouloir te faire confiance ? Je n'avais pas particulièrement besoin d'un agent, mais lui, qui était simplement journaliste à, avait besoin Lire la suite de l'article sur SoFoot.com