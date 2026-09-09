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Josep Martínez : faites la bourde, pas la guerre
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 14:28
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Josep Martínez : faites la bourde, pas la guerre

Josep Martínez : faites la bourde, pas la guerre

Propulsé numéro un cette saison après deux ans à patienter sur le banc de l’Inter, Josep Martínez s’est troué sur la pelouse du Real Madrid. Mais qu’il se rassure, une boulette a rarement privé un bon gardien d’accomplir son destin.

Une passe latérale de Benjamin Pavard, Fernando Valverde prompt au pressing et d’un coup, les fils qui se touchent. Stressé par la course de l’Uruguayen, Josep Martínez perd ses moyens et tente un improbable dribble derrière la jambe. Résultat : un but gag qui plombe l’Inter, déjà menée sur la pelouse du Santiago-Bernabéu. Une boulette dont les finalistes 2025 ne se relèveront pas, lançant leur campagne de Ligue des champions par un revers sur la pelouse du Real Madrid. Une soirée à même de remettre en cause le nouveau statut de l’éternel n°2 ?

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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