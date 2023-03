Joselu et approuvé

À 32 ans, Joselu connaît sa première convocation avec la sélection espagnole. Un bonus inespéré dans la carrière cabossée de l’attaquant de l'Espanyol Barcelone, né à Stuttgart et qui est aussi le beau-frère de Dani Carvajal. Kamoulox.

Daniel Güiza à Majorque, Sergio García à Saragosse, Iago Aspas au Celta, Jaime Mata à Getafe, Raúl de Tomás à l’Espanyol, Borja Iglesias au Betis. Des noms plus ou moins connus, et autant de clubs intermédiaires du Championnat d’Espagne. Pourtant, tous ces hommes ont revêtu le maillot de la sélection espagnole. On peut légitimement y voir la volonté fédérale et sportive de mettre en avant le savoir-faire local, afin de se détacher du seul prisme « Real Madrid-FC Barcelone », prédominant quand on parle de la Roja . En ce premier rassemblement de 2023, un nouveau venu a ainsi fait son apparition dans la liste de joueurs convoqués par Luis de la Fuente. Son nom ? Joselu Mato, 32 ans, attaquant de l’Espanyol, soit le club dans lequel jouait Raul de Tomás lorsqu’il avait été convoqué en novembre 2021. En guise de baptême du feu, le delantero pourra même se frotter à la Norvège samedi prochain. Une jolie récompense pour l’actuel troisième meilleur buteur de Liga (douze réalisations, ex aequo avec Iago Aspas et Borja Iglesias), au parcours sinueux et aux promesses non tenues.

Dix clubs en dix ans

Car Joselu Mato n’est pas un anonyme de l’autre côté des Pyrénées. À l’orée des années 2010, il était même considéré comme l’un des plus grands talents du fútbol ibérique. Les jeunes pousses se nomment alors Pedro, Bojan Krkić, Sergio Busquets, Pedro León ou Sergio Canales. Joselu, lui, fait les beaux jours de la réserve du Celta, en s’octroyant quelques piges en équipe première. Suffisant pour qu’en 2009, le Real Madrid claque près de deux millions d’euros. Âgé de 19 ans, le géant au mètre 92 fait le grand saut et atterrit très vite. L’aventure madrilène se résume à d’excellentes prestations au Castilla, mais à seulement deux apparitions sous les ordres de José Mourinho – pour deux buts tout de même (face à Almeria en Liga, et la Ponferradina en Coupe du Roi), symboles d’un potentiel certain. « Au Real Madrid, j’ai vécu ma première présaison, à Los Angeles en plus ! J’ai dormi dans une chambre d’hôtel plus grande que l’appartement dans lequel je vivais depuis dix ans ! J’ai paniqué, je voyais les autres agir normalement, mais moi, je ne savais pas com

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com