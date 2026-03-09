 Aller au contenu principal
José Mourinho voit rouge et s'embrouille avec Lucho González
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 12:34

In big trouble . José Mourinho a, encore une fois, vu rouge ce week-end. Lors du Clássico entre son Benfica et le FC Porto (2-2), l’entraîneur portugais s’est fait exclure pour avoir dégagé le ballon vers le banc adverse au moment où son joueur, Leandro Barreiro, a égalisé .

Mourinho a une autre version des faits : « L’arbitre prétend m’avoir expulsé parce que j’aurais tiré en direction du banc du FC Porto, ce qui est totalement faux […] J’ai tiré vers les tribunes, une façon de célébrer et d’offrir le ballon à un supporter chanceux. Je sais que je ne suis pas très bon techniquement, mais c’était bien destiné aux tribunes. »

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Copyright © 2026 So Foot

