José Mourinho voit rouge et s'embrouille avec Lucho González
In big trouble . José Mourinho a, encore une fois, vu rouge ce week-end. Lors du Clássico entre son Benfica et le FC Porto (2-2), l’entraîneur portugais s’est fait exclure pour avoir dégagé le ballon vers le banc adverse au moment où son joueur, Leandro Barreiro, a égalisé .
Mourinho a une autre version des faits : « L’arbitre prétend m’avoir expulsé parce que j’aurais tiré en direction du banc du FC Porto, ce qui est totalement faux […] J’ai tiré vers les tribunes, une façon de célébrer et d’offrir le ballon à un supporter chanceux. Je sais que je ne suis pas très bon techniquement, mais c’était bien destiné aux tribunes. » …
EA pour SOFOOT.com
