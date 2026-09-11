José Mourinho vient encore au secours de Kylian Mbappé

Mbappé sait-il défendre ? Son nouvel entraîneur du Real Madrid José Mourinho répondrait à cette question par un grand oui. Le technicien portugais a été impressionné par l’implication défensive de son attaquant contre l’Inter mercredi en Ligue des champions. « J’ai vu Kylian épuisé qui a défendu comme un animal pendant deux minutes sous les ordres d’un entraîneur très exigeant qui n’arrêtait pas de crier et de le motiver » , a raconté the Special One en conférence de presse ce vendredi avant le derby de ce week-end contre le Rayo Vallecano.

« J’apprécie incroyablement cela »

Dans ses propos rapportés par le site du Real Madrid, Mourinho fait référence à la séquence où le Kyks a passé deux minutes au poste de latéral gauche pour suppléer Marc Cucurella , qui, tellement épuisé, était sorti du terrain. « J’apprécie incroyablement cela. C’est une joie de voir ce genre de comportement » , a ajouté l’élogieux Mourinho au sujet de son protégé. Pour faire taire les critiques contre l’international français, l’entraîneur des Merengue a déclaré « qu’un joueur qui marque 40 buts n’est jamais un problème pour une équipe. » …

MBC pour SOFOOT.com