José Mourinho tacle Maurizio Sarri

José Mourinho et sa Roma sont à Prague pour y défier le Slavia ce jeudi en Ligue Europa. Présent en conférence de presse la veille de la rencontre, le Special One a pu répondre à Maurizio Sarri, qui avait comparé le match entre les Romains et les Tchèques à un match amical, alors que la Lazio et la Roma s’affrontent dimanche. « J e pense que si quelqu’un doit se sentir offensé par ses déclarations, c’est le Slavia Prague. C’est presque comme s’il disait que le Slavia était une équipe sans qualité. Je respecte toujours mes adversaires » , a-t-il lancé.…

LT pour SOFOOT.com