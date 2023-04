information fournie par So Foot • 21/04/2023 à 10:57

José Mourinho sur un départ en fin de saison : « Nous verrons plus tard »

La force tranquille.

José Mourinho a préféré balayer les rumeurs de départ, en conférence de presse, ce jeudi, en expliquant qu’il était focus sur cette fin de saison. En marge de la qualification de sa Roma pour les demi-finales de la Ligue Europa, aux dépens du Feyenoord Rotterdam (4-1, 0-1 à l’aller), le Special One a tenu à préciser qu’il se sentait bien dans son club : « Parfois, j’ai des frustrations, parfois, j’ai des ambitions différentes, mais je suis heureux ici, j’ai vu des gens heureux et j’en suis tout aussi heureux. Nous verrons plus tard. » Son contrat se termine à la fin de la saison 2024.…

TJ pour SOFOOT.com