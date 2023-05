information fournie par So Foot • 23/05/2023 à 13:39

José Mourinho sincèrement « désolé » pour la Juventus, après le retrait de points

Ne pas tirer sur l’ambulance.

Ce lundi, la fédération italienne a infligé une sanction de 10 points de retrait à la Juventus, en Serie A, à la suite de l’affaire des fraudes comptables. Un sort sur lequel ne s’acharnera pas José Mourinho. « Pour moi, c’est une blague, sachant qu’il reste deux matchs avant la fin de la saison, c’est étrange pour tout le monde, même pour la Juventus » , a déclaré le Special One ce lundi soir, après le match nul de son équipe contre la Salernitana, (2-2), au micro de DAZN. Si on m’avait dit cela avant les matchs contre Monza (1-1) et Bologne (0-0), nous aurions eu une approche différente du championnat. » …

TJ pour SOFOOT.com