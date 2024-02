José Mourinho pourrait-il débarquer au Bayern Munich ?

José Mourinho peut-il être l’homme idoine pour combler Thomas Müller ?

Dans un article publié ce dimanche par Bild suite à la claque reçue par le Bayern Munich de Thomas Tuchel face au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (0-3), on apprend que José Mourinho serait en train d’apprendre… l’Allemand. Le Special One, qui maîtrise déjà plusieurs langues dont le portugais, l’espagnol, l’italien, l’anglais et para​î​t-il le français, préparerait-il ses prochaines punchlines dans la langue de ​​Goethe ? Ce n’est pas impossible, selon le quotidien allemand. Une simple rumeur, pour l’instant, pour le technicien qui a vu son aventure à la Roma se terminer le mois dernier et qui n’a jamais entraîné en Allemagne.…

JBC pour SOFOOT.com