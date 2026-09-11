José Mourinho n'est pas un mec gentil, mais défend Vini

Un poil tendu. Alors que le Real Madrid a commencé sa campagne de Ligue des champions par un succès face à l’Inter après s’être fait surprendre en Liga par le Betis Séville, José Mourinho y est allé de son petit commentaire à propos des siffles reçus par Vinícius. « Je ne veux même pas donner mon avis, explique le Portugais aux cheveux blancs . il ne s’agit ni de critiquer ni de donner mon opinion. Je ne suis personne, je n’ai même pas le droit de donner mon avis. Ça m’attriste, parce que je suis très exigeant avec les miens. »

Le Special One a balancé à propos de l’ancien Madrilène Dean Huijsen , qui le trouve visiblement sacrément chiant : « L’autre jour, j’ai lu une déclaration de Huijsen, dans laquelle il disait que j’étais pénible, que j’étais toujours sur son dos. Et c’est vrai, je suis très exigeant. L’exigence, c’est de donner tout ce qu’on a à donner. Je respecte le joueur qui se donne à fond. Il voulait jouer, il voulait aider, il a joué en équipe, il a joué en respectant son maillot. Ce genre de joueur m’aura toujours à ses côtés. » …

SW pour SOFOOT.com