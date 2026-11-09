José Mourinho n’est pas fan de la trêve internationale

Grincheux, le retour. Alors qu’une énième fenêtre internationale s’ouvre en ce début de semaine , les entraîneurs vont voir leurs meilleurs éléments mettre le cap vers leurs sélections nationales. Comme à son habitude, José Mourinho s’est montré un brin râleur dans la foulée de la rencontre face à Valence (0-3) : « Je vous le dis tout de suite, je suis inquiet pour la trêve internationale car, si les joueurs restaient avec moi et mon staff, nous pourrions leur accorder une attention toute particulière pour leur récupération, mais ils seront avec leurs sélections nationales ».

« Besoin de reposer »

D’humeur frondeuse, José Mourinho est à l’image de nombreux autres entraîneurs, contre cette coupure qui va notamment rompre la belle dynamique entrevue par le Real Madrid ces dernières semaines : « Je n’ai jamais entraîné de sélection, mais j’imagine que leurs entraîneurs ont envie de travailler, et ces joueurs ne peuvent pas travailler maintenant. Ils ont besoin de se reposer pour pouvoir jouer plus tard avec leurs sélections. Ces joueurs ont besoin de beaucoup d’attention pendant leur récupération ». L’ancien entraîneur du Benfica va devoir patienter quelques jours avant de retrouver ses joueurs adorés , qui vont presque tous être occupés à sillonner le monde.…

MB pour SOFOOT.com