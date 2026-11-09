 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

José Mourinho n’est pas fan de la trêve internationale
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 10:59

Ajouter Boursorama à vos sources

José Mourinho n’est pas fan de la trêve internationale

José Mourinho n’est pas fan de la trêve internationale

Grincheux, le retour. Alors qu’une énième fenêtre internationale s’ouvre en ce début de semaine , les entraîneurs vont voir leurs meilleurs éléments mettre le cap vers leurs sélections nationales. Comme à son habitude, José Mourinho s’est montré un brin râleur dans la foulée de la rencontre face à Valence (0-3) : « Je vous le dis tout de suite, je suis inquiet pour la trêve internationale car, si les joueurs restaient avec moi et mon staff, nous pourrions leur accorder une attention toute particulière pour leur récupération, mais ils seront avec leurs sélections nationales ».

« Besoin de reposer »

D’humeur frondeuse, José Mourinho est à l’image de nombreux autres entraîneurs, contre cette coupure qui va notamment rompre la belle dynamique entrevue par le Real Madrid ces dernières semaines : « Je n’ai jamais entraîné de sélection, mais j’imagine que leurs entraîneurs ont envie de travailler, et ces joueurs ne peuvent pas travailler maintenant. Ils ont besoin de se reposer pour pouvoir jouer plus tard avec leurs sélections. Ces joueurs ont besoin de beaucoup d’attention pendant leur récupération ». L’ancien entraîneur du Benfica va devoir patienter quelques jours avant de retrouver ses joueurs adorés , qui vont presque tous être occupés à sillonner le monde.…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Francesco Farioli taclé en plein match par son propre défenseur
    Francesco Farioli taclé en plein match par son propre défenseur
    information fournie par So Foot 09.11.2026 10:46 

    Carton rouge, non ? Un tacle sur son coach, ça peut arriver en zone mixte, un peu moins souvent sur le terrain. C’est pourtant ce que Zaidu Sanusi, latéral du FC Porto a fait à son coach Francesco Farioli . Bien sûr (et heureusement pour lui), il ne l’a pas fait ... Lire la suite

  • En Lettonie, le 2e refuse de jouer son dernier match contre le leader
    En Lettonie, le 2e refuse de jouer son dernier match contre le leader
    information fournie par So Foot 09.11.2026 10:42 

    Le fameux grain de Riga dans la chaussure. La Lettonie, ce n’est pas que du handball (victoire des Bleus 44-29 ce dimanche, quand même). C’est aussi du foot et un championnat, la Virsliga, qui n’a pas très bien fonctionné ce week-end . Alors que la 36 e et dernière ... Lire la suite

  • FA Cup : l’entraîneur d’Oldham assène un coup de tête à un joueur adverse
    FA Cup : l’entraîneur d’Oldham assène un coup de tête à un joueur adverse
    information fournie par So Foot 09.11.2026 10:37 

    À Oldham, la FA Cup se joue aussi sur la ligne de touche. Ce dimanche, à Boundary Park, l’entraîneur des Latics , Micky Mellon , a vu rouge pour un geste que même le plus sage des arbitres n’aurait pas pu ignorer : un coup de tête sur le milieu de Sheffield Wednesday, ... Lire la suite

  • Bollaert très mécontent lors de Lens-OM
    Bollaert très mécontent lors de Lens-OM
    information fournie par So Foot 09.11.2026 10:07 

    Ca baLens pas mal. Après sa troisième défaite en dix jours contre l’OM, Lens s’est visiblement enfoncé dans la crise avant la trêve. À Bollaert, la soirée a été placée sous le signe du mécontentement, quatre jours après le pire revers de l’histoire du Racing, contre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank