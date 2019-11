José Mourinho, la drôle de boucle

Here we go again : moins d'un an après son départ de Manchester United, José Mourinho est de retour et a été choisi mercredi matin par Daniel Levy pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc de Tottenham.

Un premier plan, pour ouvrir. On y voit José Mourinho, un peu moins moins de trente années de coaching accrochées à la ceinture, en plein show. C'est un soir d'août, en 2018, et si le Portugais vient se présenter cette fois-ci, ce n'est que pour une chose : préparer le monde à l'après et s'y préparer lui-même. Et c'est parti pour le numéro : "" Ainsi le diable était ressorti de sa boîte au soir d'une humiliation subie à Old Trafford face à... Tottenham (0-3), un club sur le banc de qui le roi José va effectuer son retour et a été officialisé mercredi matin, à l'aube, au lendemain de l'éviction de Mauricio Pochettino.Fallait-il être surpris par cette scène finale de la version Manchester United de José Mourinho ? Non, car le Portugais a toujours vu la conférence de presse comme un duel puissant : "" Et d'une façon bien personnelle de repousser les critiques, d'enflammer les quelques mètres qui le sépare physiquement des "" (les journalistes, en Version Mourinho, V.M.) et de