José Mourinho est-il le meilleur entraîneur de Liga ?

The Very Special One. Suite à la victoire madrilène à Valence (0-3), José Mourinho reprend la tête d’un classement sans trop forcer : avec 97 victoires en 126 matchs de Liga, le technicien portugais affiche 77 % de succès , un record parmi les coachs ayant atteint les 100 rencontres . Comme l’indique Marca, P ep Guardiola suit à 76,3 % , devant Carlo Ancelotti, Xavi, Zinédine Zidane et Luis Enrique.

Un seul nom se profile pour le doubler au sommet : celui d’ Hansi Flick, qui affiche un taux de 79,3 % (69 victoires en 87 matchs), sans avoir encore franchi la barre des 100 parties nécessaire pour que ce record soit validé.…

SW pour SOFOOT.com