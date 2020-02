Qu'on l'adule ou qu'on le déteste, José Mourinho intrigue et ne laisse personne indifférent. Par son élégance, son culot, son arrogance et ses « punchlines » légendaires, il a marqué les bancs de touche et les salles de presse des plus grands clubs de football. José Mário dos Santos Félix Mourinho dit José Mourinho est un homme à part, un entraîneur unique. Pourtant, peu connaissent les origines du Portugais. Dans un documentaire inédit diffusé ce jeudi, RMC Sport revient sur l'enfance et les débuts de José Mourinho, jusqu'à ses succès aux quatre coins de l'Europe : du Portugal à l'Italie, en passant par l'Espagne mais surtout l'Angleterre, où il a décroché le surnom légendaire : « The Special One ». En donnant la parole à ses proches de la première heure et à certaines stars du football européen ayant joué sous les ordres du technicien portugais (John Terry, Anthony Martial, Kurt Zouma, Ashley Cole, Ricardo Carvalho, Thiago Motta, Karim Benzema ou encore Zlatan Ibrahimovic), RMC Sport démonte les clichés qui demeurent sur « Le Mou », et permet de découvrir les secrets du « Special One ».O futebol, une histoire de familleLe parcours de José Mourinho n'a rien d'un hasard. Fils d'une mère institutrice et d'un père gardien de but, celui que l'on surnomme alors « Zé Mario » vit le jour le 26 janvier 1963 aux abords du Estádio do Bonfim, le stade du Vitoria Sétubal, club portugais dans lequel évoluait son...