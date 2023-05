José Mourinho allume Tottenham

Pas de coup de Mou !

Présent en conférence de presse ce jeudi et interrogé au sujet du mal-être qui ronge actuellement le club de Tottenham, José Mourinho s’est voulu on ne peut plus clair. Les Spurs , huitièmes de Premier League, traversent en effet une mauvaise passe avec seulement trois victoires sur les onze derniers matchs. Mais pour celui qui est passé par le club du nord de Londres entre 2019 et 2021, il n’est pas question d’apporter un quelconque soutien : « J’espère que les supporters de Tottenham ne le prendront pas mal, mais le seul club pour lequel je n’ai aucune affection, c’est bien le leur. »…

MLM pour SOFOOT.com