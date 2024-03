information fournie par So Foot • 26/03/2024 à 12:42

José Luis Chilavert s’en prend à Vinícius Júnior : « Le football est pour les hommes »

En toute délicatesse.

En conférence de presse ce lundi, Vinícius Júnior avait fondu en larmes au moment d’évoquer le racisme qu’il subit. Cette réaction n’a pas semblé toucher José Luis Chilavert, l’ancien gardien de but paraguayen passé par Strasbourg, connu pour ses buts sur coup franc. « Du pain et des jeux, le premier à insulter et attaquer ses rivaux, c’est lui. Ne sois pas un pé*é, le football est pour les hommes » , a-t-il posté sur son compte Twitter/X.…

