So Foot • 16/08/2020 à 06:00

José Cobos : "Je rêve que Thiago Silva envoie le PSG en finale"

Depuis la Côte d'Azur et avec Luis Fernandez, José Cobos a pu s'enflammer sur la qualification parisienne. Mais à l'heure de revoir le PSG en demi-finales de Ligue des Champions, il était indispensable de rouvrir le chapitre de l'année 1995. En ce printemps-là, date de la dernière demie de C1 des Parisiens, Cobos crapahutait en défense en tenant la grappe à Boban et Maldini contre le Milan. Amplement suffisant pour lui demander des conseils, afin que que Thiago Silva ne soit pas gagné par la frousse.

Paris S-G RB Leipzig le 18/08/2020 à 21:00 Ligue des Champions

"J'ai chez moi une photo de ce match aller où il y a derrière moi, sur un corner, Maldini, Baresi, Costacurta et Boban. C'était quelque chose !"

Juste après le quart de finale face à l'Atalanta, je regardais justement un peu dans le passé. C'est impressionnant, au niveau des années, de se dire que c'était il y a 25 ans. Se dire que la dernière fois, c'était à mon époque. Il y a un quart de siècle... Ça prouve que ce n'est pas facile à atteindre et à notre époque, il n'y avait qu'une équipe française qualifiée en Ligue des Champions donc on la jouait moins souvent.C'est évident. Même s'il y a eu des titres, il ne faut pas les oublier et ça s'est