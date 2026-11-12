Jorginho et Volpato vendent leur image à une IA pour le futur
Le début de la fin. Selon La Gazzetta dello Sport , Jorginho , milieu de Flamengo, a cédé en exclusivité les droits sur son visage, sa voix, ses données biométriques et ses datas de performance à la start-up américaine Callandor, pour créer son jumeau numérique. Pour l’accompagner, l’international australien, Cristian Volpato, a signé le même deal il y a quelques semaines.
Vers une démocratisation de ce système ?
Le principe : l’avatar de synthèse pourra tourner des pubs, du contenu de marque, des jeux vidéo ou des animations de stade, pendant que l’original est à l’entraînement ou sur le canapé. Le tout est enregistré dans le Callandor AI Rights Registry , censé encadrer le consentement et protéger contre les deepfakes sauvages et le vol d’identité qui affluent en masse sur les réseaux sociaux.…
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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