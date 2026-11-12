Jorginho et Volpato vendent leur image à une IA pour le futur

Le début de la fin. Selon La Gazzetta dello Sport , Jorginho , milieu de Flamengo, a cédé en exclusivité les droits sur son visage, sa voix, ses données biométriques et ses datas de performance à la start-up américaine Callandor, pour créer son jumeau numérique. Pour l’accompagner, l’international australien, Cristian Volpato, a signé le même deal il y a quelques semaines.

Vers une démocratisation de ce système ?

Le principe : l’avatar de synthèse pourra tourner des pubs, du contenu de marque, des jeux vidéo ou des animations de stade, pendant que l’original est à l’entraînement ou sur le canapé. Le tout est enregistré dans le Callandor AI Rights Registry , censé encadrer le consentement et protéger contre les deepfakes sauvages et le vol d’identité qui affluent en masse sur les réseaux sociaux.…

LT pour SOFOOT.com