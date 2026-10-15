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Jørgensen, un coup de froid venu du nord
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 20:08

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Jørgensen, un coup de froid venu du nord

Jørgensen, un coup de froid venu du nord

Recruté en grande pompe cet été, Thomas Jørgensen fait souffler un agréable vent de fraîcheur sur la ville rose depuis le début de la saison. Et voici que tout le Téfécé se met au danois.

L’automne est arrivé sur les bords de la Garonne, chassant la canicule qui a meurtri la ville rose tout au long de l’été. Pourtant, il est un vent de fraîcheur nouveau qui reste bienvenu. Il a pris l’habitude de se lever chaque week-end, du côté de l’île du ramier. Son nom ? Thomas Jørgensen, nouveau chef d’orchestre d’un Téfécé résolument joueur sous les ordres de son nouvel entraîneur, Jens Berthel Askou. Cette toute nouvelle connexion danoise a de beaux jours devant elle.

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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