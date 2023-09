information fournie par So Foot • 05/09/2023 à 18:49

Jorge Vilda évincé de la sélection espagnole

Ce qui devait arriver arriva.

Quelques semaines après le titre acquis lors du Mondial 2023 par son équipe, Jorge Vilda n’a pas résisté à la chute de Luis Rubiales. Ce mardi, la Fédération espagnole de football et le Conseil supérieur du sport ont été sommés par le gouvernement espagnol d’étudier plusieurs dossiers, dont celui du sélectionneur, et la nouvelle de son licenciement n’a pas tardé à tomber. En place depuis 2015, il aura donc été le premier sélectionneur à placer l’Espagne sur le toit du monde. « Au cours de sa longue période, Vilda a été le promoteur des valeurs du respect et de la sportivité » , souligne cependant la RFEF.…

EL pour SOFOOT.com