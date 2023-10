Jorge Vilda et Ruben Rivera ont été entendus dans l’affaire Rubiales

Et ce n’est la faute de personne.

Convoqués ce mardi pour témoigner dans l’affaire Rubiales, Jorge Vilda, ancien sélectionneur de l’équipe féminine d’Espagne, et Ruben Rivera, directeur du marketing de la Fédération, ont chacun tenté de se dédouaner. Si Jorge Vilda a bien admis avoir parlé au frère de Jennifer Hermoso, Rafael, comme cela avait été dit par Luis Rubiales lui-même, l’ex-technicien a déclaré avoir agi de sa propre initiative et non sur ordre de son boss. Il a aussi ajouté dans sa déclaration qu’il avait vu Jenni Hermoso dans un mauvais état, que cela l’avait inquiété, et qu’il avait simplement conseillé au frère de parler à sa sœur pour encourager celle-ci à donner sa version des faits dans les médias, afin de « crever l’abcès » . Une intention bien noble, mais en désaccord avec le témoignage de Jennifer Hermoso selon laquelle cette démarche était un moyen de lui mettre une pression supplémentaire pour qu’elle minimise le baiser forcé et redore l’image de l’ancien président de la Fédération espagnole de football.…

