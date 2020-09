Jorge Valdano et le football en morceaux

Un club, une équipe, un championnat étaient un sol commun, un lien entre tous. Aujourd'hui, tout a changé. Le football n'est plus ce rivage commun sur lequel se retrouver les soirs de mauvais temps. C'est un archipel diffus fait de petites îles individuelles ne communiquant entre elles que par intermittence. L'archipelisation du football est en marche. Et pour une fois, le Covid n'y est pour rien.

Football in abstentia

Nous vivons des temps nostalgiques. Ceux qui ont la chance de comprendre l'espagnol peuvent écouter Jorge Valdano chaque semaine à la radio théoriser le football (et donc aussi un peu notre époque). Lundi, entre une analyse du dernier match nul du Real Madrid à San Sebastián (0-0) et quelques réflexions sur le management de Raúl, entraîneur de la réserve madrilène, il a donné une couleur nouvelle au vertige du lundi soir.Ensuite, les dix minutes d'intervention arrivant à leur terme, l'ancien directeur général du Real Madrid (et son philosophe en chef) nous renvoyait paisiblement à notre mélancolie.Admettons dans un premier temps que le prophète a vu juste. Ce début de saison fait de changements d'opérateurs télé, de stades remplis de vide(s), d'équipes à demi-décimées, tout contribue à projeter une lumière de funérailles sur nos réunions habituelles. On avait toléré toutes ces mesures exceptionnelles pour finir la saison (presque) partout en Europe. On avait même plutôt aimé cette version studio de la Ligue des champions faites de play-off, d'habiles bruitages et de matchs en carton. Mais, il faut bien l'avouer ici, la rentrée est difficile. Le provisoire dure. Tout manque et tout est en morceaux. À peine réussissait-on à admirer notre milieu de terrain qu'une nouvelle notification venait l'amputer d'un ou deux joueurs. À peine parvenait-on à trouver le bon canal de retransmission, que déjà l'image gelait et la colère montait. Valdano a raison. Nous souffrons d'être