Jorge Sampaoli parle de son départ de l’OM… et du film Napoléon

Actuellement sans club, Jorge Sampaoli s’occupe en dézinguant l’OM.

Parti de l’Olympique de Marseille à l’été 2022, l’entraîneur argentin (63 ans) explique les raisons de son départ, ce mercredi dans un entretien pour L’Équipe : « En mars 2021, je suis arrivé au club dans un climat de crise, avec La Commanderie incendiée, un entraîneur parti, une onzième place en Championnat. Nous avons fait le premier pas, nous avons qualifié l’OM en Ligue Europa, puis nous avons terminé vice-champions derrière Paris. Pour moi, le projet d’après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le Championnat […] je disais seulement que, vu le niveau d’exigence du public de l’OM, il fallait être à la hauteur. Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n’est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c’est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut. Je veux gagner une Coupe d’Europe, gagner des titres. » …

