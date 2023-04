information fournie par So Foot • 15/04/2023 à 11:14

Jorge Sampaoli déjà de retour sur un banc à Flamengo (Brésil)

Le Xavier Gravelaine des techniciens.

Éjecté de son poste d’entraîneur du Séville FC le 21 mars dernier, Jorge Sampaoli a déjà retrouvé un banc, du côté de Flamengo, au Brésil. Il remplacera Vitor Pereira, embauché en début d’année et débarqué ce mardi faute de résultats (élimination en demies du Mondial des clubs, mais aussi en SuperCopa et en Recopa et battu, 4-1, en finale du championnat carioca par Fluminense dimanche dernier). Le Mengão a annoncé avoir trouvé un accord pour un contrat jusqu’en décembre 2024 avec l’ancien sélectionneur du Chili.…

FP pour SOFOOT.com