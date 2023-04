Jorge Sampaoli cajole Gerson

Sampa do Brasil.

Après leur histoire commune à Marseille, Jorge Sampaoli et Gerson se retrouvent désormais à Rio de Janeiro, sous les couleurs rouge et noire de Flamengo. En conférence de presse, l’Argentin débarqué de Séville et de retour au Brésil s’est penché sur le cas de son milieu offensif, buteur et passeur lors de son premier match sur le banc (3-0 face à Coritiba). « Je pense que chaque joueur est un être humain. Et pour Gerson, il a fallu un temps d’adaptation à son arrivée à Marseille, et il a fini par être fondamental en championnat, en jouant très bien à tous les postes , récapitule le volubile entraîneur. Ensuite, un autre entraîneur (Tudor) est arrivé à Marseille et il ne croyait pas beaucoup en Gerson. Il a donc beaucoup souffert durant cette période. » …

TJ pour SOFOOT.com