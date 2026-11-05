Jorge Maciel ne veut pas pleurer le départ de Paulo Fonseca

Communication de crise. Si certains s’attendaient à voir Jorge Maciel suivre son compatriote Paulo Fonseca au Sporting, l’adjoint est, lui, resté fidèle à l’Olympique lyonnais. Il va d’ailleurs assurer l’intérim lors des deux prochains matchs (contre la Real Sociedad ce jeudi, à Brest dimanche), le temps que le club trouve le successeur idéal. « Je suis là pour le club, je suis engagé par l’OL, pas par l’entraîneur » , a assuré Maciel en conférence de presse à la veille de la quatrième journée de Ligue Europa.

« Pas de temps à perdre »

Celui qui a déjà tâté le banc de touche durant de longs mois lors de la suspension de Fonseca a indiqué que le groupe lyonnais avait été touché par cette fuite soudaine de l’entraîneur, mais a évidemment clamé que l’essentiel était de se reconcentrer tout de suite sur le sportif. « On va de l’avant car on doit être compétitifs et performer. On n’a pas de temps à perdre. (…) Dans le foot, on n’a pas le temps de pleurer . Soit on est des pleureuses soit on est des compétiteurs. Il faut aller de l’avant, on n’a pas de temps à perdre » , a-t-il souligné.…

EL pour SOFOOT.com