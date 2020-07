Jorge Jesus revient parmi les siens au Benfica Lisbonne

Après avoir quitté le Benfica Lisbonne à l'été 2015 pour rejoindre les rangs du rival du Sporting Portugal, Jorge Jesus est de retour au SLB. Si l'entraîneur portugais a pris quelques galons supplémentaires avec son passage réussi à Flamengo, les supporters du Benfica n'ont pas oublié l'acte de trahison du double J.

Un passé qui parle pour lui

Top

La vie nous l'a appris, revenir dans les bras de son ex n'est que très rarement la meilleure solution. Et ce, même s'il existe quelques exceptions à l'image de Zinédine Zidane au Real Madrid, LeBron James à Cleveland ou encore Kate Middleton et le prince William. Car oui, comme l'explique le site psychologies.com, il existe toujours cette envie de revoir son ancien amour. Même si cela n'est pas forcément une bonne idée :(...)Autant de questions que le président du Benfica Lisbonne, Luís Filipe Vieira, s'est peut-être posé au moment de choisir le futur entraîneur du SLB. Et alors que les noms d'Unai Emery ou encore Mauricio Pochettino se faisaient entendre dans les médias portugais, c'est finalement Jorge Jesus, passé au Benfica Lisbonne entre 2009 et 2015, qui a obtenu le job. Pour le meilleur et pour le pire ?Sur le papier, l'arrivée de Jorge Jesus est une super nouvelle pour lesqui ont sabordé eux-mêmes leur fin de saison en offrant le titre au FC Porto après un enchaînement de mauvais résultats pré et post-confinement. Il faut dire que le coach de 65 ans a empilé les trophées lors de son passage au Benfica Lisbonne avec notamment trois Liga Nos remportées, cinq Coupe de la Ligue et deux finales perdues de Ligue Europa. Sans oublier les 225 victoires en 321 matchs et les 676 buts marqués. Si depuis son départ en 2015, le SLB a tout de même remporté trois Liga Nos, ses successeurs Rui Vitória et Bruno Lage n'ont jamais réussi à faire aussi bien que JJ dans le jeu. Et encore moins au niveau européen.