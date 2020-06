Jordy Delem : "Si j'avais été un passant, j'aurais peut-être pu l'aider..."

Vainqueur de la Major League Soccer avec Seattle en 2019, Jordy Delem s'est fait un nom dans le monde du soccer américain. À 27 ans, le milieu de terrain passé par Arles-Avignon et international martiniquais livre son regard sur le mouvement qui secoue les États-Unis depuis le meurtre de George Floyd en exigeant plus de justice.

La Martinique éliminée de la Gold Cup

"En tant que personne noire, forcément, je comprends le mouvement Black Lives Matter et le soutiens totalement."

Maraval : " Les Slovènes

Sincèrement, et je suis fier de cela, je n'ai jamais ressenti ou été victime de racisme. On est forcément conscient que ça existe, on entend certaines mauvaises expériences de coéquipiers. Mais à Seattle ou en Major League Soccer, je n'ai jamais vécu de discrimination. Je n'ai même jamais été contrôlé par la police, depuis que je vis aux États-Unis. Ce n'est pas pour autant que je ne reste pas attentif à ce qu'il se passe.Après la crise sanitaire, une crise économique, c'est maintenant une crise sociale qui secoue tout le pays... Comme dans toutes les villes, il y a des rassemblements et des manifestations pacifiques tous les jours dans le, et un couvre-feu est mis en place à partir de 21 heures. Malgré quelques pillages, il n'y a pas eu de gros débordement.En tant que personne noire, forcément, je comprends le mouvement Black Lives Matter et le soutiens totalement. Car ce n'est pas normal qu'on en soit encore là, en 2020. Quelle que soit la race ou la couleur, la justice doit être la même pour tout le monde. Elle doit être rendue pour George Floyd, et pour l'ensemble des victimes de violences policières. J'espère, et j'ai envie de croire que ces manifestations peuvent faire changer le cours des choses.