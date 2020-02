Jordan Ikoko : "On nous a dit de ne parler à personne en dehors du staff"

Arrivé l'été dernier à Ludogorets en provenance de Guingamp, Jordan Ikoko vit de l'intérieur le joli parcours du champion de Bulgarie en Ligue Europa. Mais à l'heure d'affronter l'Inter à San Siro en 16e de finale retour de la compétition (0-2 à l'aller), le latéral droit formé au PSG se retrouve au coeur d'une région touchée par le virus dont tout le monde parle en ce moment : le coronavirus. Le temps de retirer son masque de sa bouche, l'international de la RDC (26 ans) nous raconte comment son club a dû préparer le déplacement, entre San Siro à huis-clos, tests à la sortie de l'aéroport et interdiction de quitter l'hôtel.

Inter MilanLudogorets Razgrad le 27/02/2020 à 21:00 Ligue Europa

C'est dommage parce qu'on aurait aimé jouer au San Siro dans une belle ambiance, mais on comprend que les autorités ne veulent prendre aucun risque. Parce qu'on sait que le virus se transmet rapidement et que ça aurait pu être dangereux avec la présence de supporters. Vous savez, un stade c'est comme un aéroport : il y a beaucoup de personnes, il y a du contact, on ne sait pas qui a quoi... On respecte ce choix et on sait que c'est pour le bien de tout le monde. On est là pour jouer avant tout, mais c'est vrai que ça me fait un peu peur cette histoire.