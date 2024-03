information fournie par So Foot • 06/03/2024 à 15:39

Jordan Henderson « ne regrette pas son départ de Liverpool »

Même pas une infime pointe de regret ?

Capitaine historique du Liverpool de Jürgen Klopp, Jordan Henderson avait fait partie des premiers à tenter l’aventure saoudienne lors du dernier mercato estival. Dans une interview donnée au Guardian, le nouveau capitaine de l’Ajax dit ne pas regretter son départ des bords de la Mersey. « Je pense que c’était le bon moment pour moi en tant que joueur, mais aussi pour l’équipe et le club, même si cela m’a fait mal », a-t-il déclaré avant de souhaiter le meilleur à son ancien coach, qui a d’ores et déjà annoncé son départ à la fin de la saison : « J’espère juste que la fin de l’histoire sera un conte de fées pour lui, les gars et le club parce qu’ils le méritent tous. » …

VD pour SOFOOT.com