Jordan Gonzalez : « Je n'étais pas prévu pour ça »

Jeune entraîneur du médiatique FC Versailles, Jordan Gonzalez (36 ans) entame sa deuxième saison pleine à la tête du club des Yvelines avec une ambition non dissimulée : offrir une montée historique au nouvel OVNI du football français. Rencontre avec un ambitieux.

Deux coachs de football ont été mis à l’honneur sur les plateformes de streaming cet été : José Mourinho, via son documentaire sur Netflix, et toi dans la série Le Club, diffusée sur Canal +. Si on imagine le Mou habitué aux caméras, comment gères-tu cette mise en lumière de ton côté ? Au départ, c’était difficile. Quand j’ai signé ici en novembre 2024, on m’a dit d’entrée : « En venant à Versailles, Jordan, il ne faut pas que tu aies peur de t’exposer, d’être filmé. » De base, je n’aime pas trop faire ça. Parce que quand je suis avec le groupe, avoir des caméras en permanence n’est pas facile à gérer. Des discussions que l’on peut avoir au quotidien peuvent être prises différemment, il faut donc redoubler d’attention sur le choix des mots pour ne pas vexer, choisir les bons moments pour respecter l’intimité aussi de certains échanges. La relation avec l’équipe de tournage étant bonne, j’ai rapidement pu faire abstraction des caméras. Je ne les calculais plus, j’ai vite été moi-même.

Tu as le sentiment que d’être passé sur Canal +, ça a changé les regards des gens du milieu sur toi ? …

Propos recueillis par Andrea Chazy, à Bougival (78) pour SOFOOT.com