Jordan Galtier : "Je n'ai pas pu faire mon essai à Saint-Étienne car il neigeait"

Entraîneur des U19 de l'AC Ajaccio, Jordan Galtier tentera de se qualifier pour les huitièmes de finale de Gambardella ce dimanche contre l'AS Saint-Étienne. Un club où il a failli signer quand il n'était même pas encore adolescent, et bien avant que son père devienne l'entraîneur de l'équipe première des Verts. À trente ans, le fils de Christophe revient sur son adolescence, le coup de fil de Guy Roux, sa carrière manquée et son amour de la Corse.

Ce n'est pas un retour en soi, car je ne suis pas natif de Saint-Étienne. Mais c'est sûr que par rapport au passé de mon père, c'est toujours un plaisir. Notamment parce que j'ai vécu les années de mon père à l'ASSE d'une manière très assidue, donc c'est toujours spécial pour moi d'aller jouer là-bas. Il y a toujours des personnes que je connais, et que j'apprécie. C'est un honneur et un plaisir de jouer cette équipe,d'autant qu'elle est la tenante du titre de la Coupe Gambardella.C'était un peu spécial car mes parents se sont séparés assez rapidement, et j'étais avec ma maman. C'était particulier parce que dès qu'il se passait quelque chose à la télé, à l'école, on me le disait. Après, c'est devenu un peu plus important quand mon père est devenu entraîneur, que je le voyais tous les week-ends à la télé, parfois un peu plus. Au départ, ce n'était pas facile. Honnêtement, c'était même très difficile d'accepter les mots durs que pouvaient avoir la presse ou les supporters. Maintenant, ça ne me touche plus. Et puis, vu que je suis un peu dans le métier, je sais désormais que ça fait partie du jeu.Exactement. Je m'en rappelle encore très bien, c'était le premier jour d'école en CP.