Jordan de toi

Pour un club de football, le Paris Saint-Germain joue un rôle anormalement central dans toute l'émulation autour du NBA Paris Game, qui se dispute ce vendredi soir à Bercy entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. Normal : depuis 2018, le club de la capitale est le seul à avoir noué une collaboration avec la marque Jordan, pilier de la culture basket. Un mariage étonnant qui fait plus que jamais sens.

Mbappé, nouveau pourfendeur du racisme ?

Impose ton lifestyle

Mercredi 22 janvier, 19arrondissement de Paris. Pendant qu'à quelques kilomètres à l'ouest, les superstars des Milwaukee Bucks font les foufous dans les vestiaires du Parc des Princes, une petite messe d'amoureux du basket s'est réunie gymnase Jean Jaurès pour un tournoi organisé par Nike mettant à l'honneur les meilleures équipes de la ville. Sur le terrain et dans les gradins, le logo si reconnaissable de Michael Jordan, jambes écartées et bras vers le ciel, est partout. Celui du Paris Saint-Germain, beaucoup moins.À Paris, les deux semblent pourtant désormais aller de pair. Mais dans l'océan de pièces de streetwear et de liquettes frappées de la griffe de "", rares sont ceux qui ont opté pour ce mélange des genres. ", lancent Dada, Divine, Gladys et Kinemba, la quinzaine, qui participent au tournoi et suivent pour la plupart le foot d'assez loin." Pour Mustapha, 28 ans, bonnet Jordan x PSG vissé sur le crâne, cette collaboration était au contraire ", argumente-t-il.En collaborant avec Jordan, le PSG a dû relever le pari de jongler entre d'un côté le rapprochement risqué de ces deux communautés sportives, et de l'autre le développement de sa marque. Alors qu'un quatrième maillot vient d'être dévoilé en même temps qu'une nouvelle collection de vêtements commune, force est de constater que l'équilibre a été trouvé.