Jonathan Zaccaï : "Le Zidane du Bureau des légendes, c'est Malotru"

La casquette vissée sur la tête pour cacher une coupe de cheveux artisanale. Un chat aventureux à qui le confinement donne des envies de liberté. Et une mine mi-ravie de communiquer avec le monde extérieur, mi-marquée par le confinement. S'il devait y avoir un point commun entre Jonathan Zaccaï et son personnage de Raymond Sisteron, dans Le Bureau des légendes, c'est bien celui d'être ce mec normal avec qui on irait bien boire une bière. En attendant, il décroche sur son balcon pour parler de l'équipe qui fait rêver la France le lundi soir sur Canal + et de son respect pour le ballon rond.

"J'adore les personnages qui ne sont pas les héros ou super-héros. Raymond qui bouffe des biscuits et qui a quand même des petites histoires avec les meufs, ça me plaisait."

Déjà merci, franchement. Ça fait plaisir. C'est sûr que quand j'ai appris que je m'appellerais Raymond, c'était un peu le choc. Mais j'aimais beaucoup le nom de famille, Sisteron. Ça claque. Mais ouais, Raymond, tu te dis que t'es mal barré, mais t'as aussi le côté, un peu ringard, que j'aime bien. Un prénom à l'ancienne, c'est pas mal. J'ai pas eu de guide du "Raymond", juste des petites fiches pour savoir qu'au début, bah je mangeais mes biscuits devant un bureau, j'avais des pellicules. Un personnage de seconde zone, un mec normal de la DGSE. D'un point de vue personnel, j'adore les personnages qui ne sont pas les héros ou super-héros. Raymond qui bouffe des biscuits et qui a quand même des petites histoires avec les meufs, ça me plaisait.C'est sûr que Raymond est plus du genre à noyer son chagrin dans les gâteaux et les filles qu'à la salle de sport. Moi, dans la vraie vie, je suis pas loin de Raymond, on ne va pas se mentir.En tant que spectateur, en revanche, c'est différent.