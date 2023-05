Jonathan Schmid : « J’ai dû repartir de zéro »

Longtemps absent des terrains à cause d'une maladie liée au Covid, Jonathan Schmid a tout de même pu jouer la semaine passée ses dernières minutes devant les supporters de Fribourg, qui lui ont rendu un hommage mérité. La légende française de Bundesliga laisse derrière lui un club transformé, aux portes de la Ligue des champions.

Face à Wolfsbourg vendredi dernier (2-0), tu as participé à ton dernier match à domicile en tant que Fribourgeois, ça a dû être très émouvant et particulier pour toi… Raconte-nous cette soirée ! J’y ai pensé plusieurs jours avant, ça me faisait déjà quelque chose. Et le moment venu, que ce soit pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, c’est vrai que c’était exceptionnel. Le club m’a bien rendu hommage, j’étais vraiment content. (Il a notamment eu une cérémonie en son honneur avant le match, le club lui a offert un cadre où était inscrit « Merci Johnny », et ses enfants ont pu le rejoindre sur la pelouse pour célébrer les derniers moments avec les supporters, NDLR.) C’est sans doute une page qui se tourne pour Fribourg, car il y a aussi Nils Petersen qui arrête, et on est deux joueurs qui apportaient des choses sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Après, Nils, je pense qu’il continuera à travailler pour le club. De mon côté, je suis à la recherche d’un autre club, et j’espère trouver le plus rapidement possible.

Propos recueillis par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com