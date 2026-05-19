Jonathan Millieras : « Parler des trains en retard, c’est comme si on disait tous que Mbappé était nul »

Jonathan Millieras : « Parler des trains en retard, c’est comme si on disait tous que Mbappé était nul »

Jonathan Millieras était en concurrence avec Alphonse Areola en équipe de France jeunes, a vu filer Jean-Philippe Mateta et le train du très haut niveau devant lui. Resté à quai, il a traîné sa carcasse en Ligue 2 et en National avant d’arrêter le foot pour devenir contrôleur SNCF, où il a remis sa carrière sur les rails. Attention au départ.

Comment passe-t-on des vestiaires aux wagons ? Les contrôles ne sont pas les mêmes.

Quand je jouais à Moulins, en National 2, j’habitais à Clermont-Ferrand. Pour aller aux entraînements, je prenais le train tous les jours, le même Intercités, aux mêmes horaires. Un copain de mon père était contrôleur SNCF, on a beaucoup parlé du métier et j’ai fini par me lancer.…

Propos recueillis par Ulysse Llamas, à la gare pour SOFOOT.com