Jonathan Millieras : « Parler des trains en retard, c’est comme si on disait tous que Mbappé était nul »
Jonathan Millieras était en concurrence avec Alphonse Areola en équipe de France jeunes, a vu filer Jean-Philippe Mateta et le train du très haut niveau devant lui. Resté à quai, il a traîné sa carcasse en Ligue 2 et en National avant d’arrêter le foot pour devenir contrôleur SNCF, où il a remis sa carrière sur les rails. Attention au départ.
Comment passe-t-on des vestiaires aux wagons ? Les contrôles ne sont pas les mêmes.
Quand je jouais à Moulins, en National 2, j’habitais à Clermont-Ferrand. Pour aller aux entraînements, je prenais le train tous les jours, le même Intercités, aux mêmes horaires. Un copain de mon père était contrôleur SNCF, on a beaucoup parlé du métier et j’ai fini par me lancer.…
Propos recueillis par Ulysse Llamas, à la gare pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer