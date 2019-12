Jonathan Jeanne, l'ex-espoir du basket qui défie la maladie sur les parquets

Au cours de la discussion, il va répéter à de nombreuses reprises qu'il est « en bonne santé », « chanceux » et « heureux ». Qu'il « ne pense plus à la NBA », même s'il regarde souvent les matchs. Son sourire et sa sincérité sont convaincants. Pourtant, pour beaucoup, quand Jonathan Jeanne, 22 ans, entre sur les parquets du championnat du Danemark avec son club de Randers, l'ancien espoir français (2,18 m, 95 kg) ne joue pas qu'au basket.Il joue aussi avec sa vie. Une vie de basketteur qui s'était brutalement interrompue en juin 2017. À quelques jours de la draft NBA et d'une carrière prestigieuse - et lucrative - outre-Atlantique qui lui tendait les bras. Un rêve de gamin qui a tourné au cauchemar en quelques heures. Au cours d'une batterie de tests médicaux, on lui annonce qu'il est atteint du syndrome de Marfan. Une maladie systémique des tissus conjonctifs qui touche des personnes de grande taille et peut provoquer une dilatation de l'aorte. Le basket est considéré comme une pratique dangereuse. Les franchises NBA ne prendront pas le risque de le recruter.« C'était comme une descente aux enfers »Il ne jouera jamais aux Etats-Unis, ni ailleurs. C'est en tout cas ce qu'on lui annonce. Son univers s'écroule. Il tombe en dépression. « C'était comme une descente aux enfers, confie l'ancien pivot du Centre Fédéral, du Mans (Jeep Élite) ou Nancy (Pro B). Quand je suis sorti de l'Insep (Centre Fédéral), tout le monde parlait de moi, disait que Jonathan Jeanne serait la future star du basket français. Et là je n'étais plus rien. Beaucoup m'ont laissé tomber. Je ne savais plus qui j'étais et ce que j'allais devenir. Le basket était toute ma vie. En plus, ma tante, qui était comme ma mère, est morte d'un cancer, mon cousin est décédé dans un accident de moto... »Sans club ni avenir, il retourne chez lui, en Guadeloupe. Pour fuir ou se ressourcer. Giovan Oniangue, basketteur (ex ...