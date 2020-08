Jonathan David, un surdoué au LOSC

Depuis la victoire du Bayern Munich en finale de Ligue des champions, le Canada n'a d'yeux que pour Alphonso Davies. Mais les Canucks peuvent compter sur un autre joueur tout aussi talentueux, en la personne de Jonathan David, nouveau Dogue depuis le 11 août dernier. L'attaquant de 20 ans est alors devenu le joueur le plus cher de l'histoire du LOSC, mais aussi le plus gros transfert sortant du championnat belge. Insuffisant pour dérouter ce surdoué qui a (presque) tout du gendre parfait.

"Quand je l'ai vu éliminer ses adversaires, délivrer des passes décisives et se balader sur le terrain, je n'ai pas hésité une seule seconde à l'accepter." Joé Fournier

Le surdoué du lycée

Ce matin de printemps 2018, alors qu'il est convoqué pour son tout premier rendez-vous avec l'équipe première de La Gantoise, Jonathan David manque à l'appel., rembobine Bart van Renterghem, coach de la réserve de La Gantoise à l'époque. Un retard qui aurait pu lui coûter cher, maisL'entraîneur gantois ne le regrettera pas, car quelques mois plus tard, alors que son équipe est menée par Zulte-Waregem lors de la deuxième journée de championnat, le Canadien de dix-huit ans sort du banc et égalise après ses dix-huit premières minutes de jeu en Jupiler Pro League. Rebelote le week-end suivant, contre Waasland-Beveren, quand il inscrit cette fois-ci deux pions en l'espace de vingt minutes. Des débuts tonitruants pour Jonathan, qui ne s'arrêtera plus et ne pointera plus jamais en retard à l'entraînement.En retard, Jonathan David ne l'a en réalité presque jamais été. D'après ceux qui l'ont côtoyé, c'est même plutôt tout l'inverse., se souvient Benson Fazili, son coéquipier aux Gloucester Hornets d'Ottawa quand ils avaient onze Lire la suite de l'article sur SoFoot.com